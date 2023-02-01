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40 минут назад

В ДНР сообщили, что ВСУ возобновили обстрел Донецка

ТАССиещё 4

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду возобновили обстрел Донецка с применением артиллерии натовского калибра 155 мм после более чем 13 часов затишья. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В ДНР заявили о возобновление обстрелов Донецка ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале представительства, в 13:20 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда. Предыдущий обстрел города был зафиксирован в 00:08 мск.

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