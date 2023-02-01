В ДНР заявили о возобновление обстрелов Донецка ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду возобновили обстрел Донецка с применением артиллерии натовского калибра 155 мм после более чем 13 часов затишья. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.