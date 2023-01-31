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41 минуту назад

Британия, Италия и Япония создадут истребитель нового поколения

Елена Прошина

Великобритания, Италия и Япония планируют до конца 2023 года создать международную организацию для реализации проекта по созданию истребителя нового поколения. Об этом сообщает Bloomberg.

Британия, Италия и Япония создадут истребитель нового поколения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Правительства Италии, Великобритании и Японии сообщили о заключении соглашения по созданию истребителя к 2035 году ещё в начале декабря 2022 года. Ратификация координационного органа парламентами этих стран запланирована на середину 2024 года.

Уточняется, что обсуждение этой инициативы всё ещё идёт, поэтому сроки могут сдвинуться. Кроме того, сторонам ещё предстоит решить несколько вопросов, например, место базирования организации, а также права собственности. Важной темой на переговорах является вопрос, будет ли Великобритания ведущим партнером проекта или все участники будут иметь равные доли собственности.

Ранее представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил, что правительство страны планирует подготовить 40 тысяч украинских военнослужащих в 2023 году.

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