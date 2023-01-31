Белоруссия заявила о выполненных авиацией задачах в ходе учений

Авиация региональной группировки войск в ходе учений отработала уничтожение группировок, которые могут пройти через границу Союзного государства, рассказал госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Его заявление опубликовано в официальном Telegram-канале белорусского Минобороны.

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь Министерство обороны Республики Беларусь

Отмечается, что во вторник, 31 августа генерал-лейтенант Александр Вольфович принял участие в розыгрыше практических действий авиационного компонента региональной группировки войск.

Кроме того, на учениях присутствовали командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии полковник Андрей Лукьянович и командующий ВВС России генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Вольфович подчеркнул, что «во время отработки практических действий авиации высокую слаженность продемонстрировали органы управления авиационных частей, а также белорусские и российские летчики, плечом к плечу успешно выполнившие все поставленные задачи».