Белгородский губернатор сообщил о работе ПВО

В граничащей с Украиной Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram -канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков .

По словам Гладкова, в результате работы ПВО было сбито два снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор уточнил, что по предварительным данным в результате обстрела нет ни повреждений, ни пострадавших среди местных жителей, однако отметил, что эта информация проверяется на местах.