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52 минуты назад

В бундестаге не исключили введения в Германии обязательного воинского призыва

Газета.Ru

Председатель комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн не исключила введения в Германии обязательного воинского призыва. Об этом она заявила газете Suddeutsche Zeitung.

В бундестаге не исключили обязательного воинского призыва
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«По сути, отмена воинской обязанности применяется только в мирное время. Ее можно ввести снова в случае напряженности или необходимости обороняться», — сказала она.

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При этом, по мнению политика, призыв на военную службу, который действовал в ФРГ до 2011 года, если он будет возобновлен, должен касаться и женщин и быть продлен до двенадцати месяцев.

Штрак-Циммерманн добавила, что, прежде чем можно будет говорить о возобновлении обязательной воинской обязанности, в бундесвере должны измениться некоторые вещи. Придется строить или расширять казармы, а также потребуется больше инструкторов и военного снаряжения.

«Это потребует не только времени, но и десятков миллиардов евро», — отметила она.

Издание отмечает, что год назад Штрак-Циммерманн выступала против возможного возобновления обязательного призыва в немецкие вооруженные силы.

При этом секретарь фракции Левой партии в Бундестаге Ян Корте выступил резко против идеи о возврате воинской обязанности.

«Не проходит и дня, чтобы какой-нибудь представитель СДПГ, СвДП, партии «Зеленых» или союза ХДС/ХСС не вышел из-за угла с новым предложением по эскалации: поставки танков, истребителей, а теперь и повторное введение воинской повинности!» — возмутился он.

Корте уверен, что отмена обязательной воинской службы была не ошибкой, а шагом вперед для страны.

Ранее ошибкой назвал отмену воинской обязанности в Германии с 1 июля 2011 года новый министр обороны ФРГ Борис Писториус. По его мнению, бундесвер необходимо сделать настолько привлекательным, чтобы молодые люди заинтересовались им.

Президент Латвии сегодня потребовал немедленно принять законопроект о введении службы гособороны, который предусматривает создание системы военного призыва. В службу гособороны собираются призывать мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. При этом впоследствии власти Латвии не исключают призывных мероприятий и для женщин.

Армия,Борис Писториус,Бундестаг,
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