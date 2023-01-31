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48 минут назад

The Daily Telegraph: Лондон хочет подготовить в этом году до 40 тысяч украинских военных

BFM.RUиещё 1

Великобритания намерена в этом году подготовить до 40 тысяч украинских военнослужащих. Об этом во вторник заявил представитель премьера Риши Сунака, слова которого приводит газета The Daily Telegraph, передает ТАСС.

Британия подготовит в этом году до 40 тысяч украинских военных
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее министр обороны страны Бен Уоллес публично заявлял о планах Великобритании вместе с девятью странами-партнерами подготовить 20 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины в течение 2023 года. К сегодняшнему дню обучение на территории Соединенного Королевства прошли около 10 тысяч украинских военнослужащих.

14 января британский премьер заявил, что Лондон отправит на Украину 14 танков Challenger 2, 200 единиц другой бронетехники, дополнительные артиллерийские боеприпасы и ракеты разных типов.

Армия,Бен Уоллес,
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