Британия подготовит в этом году до 40 тысяч украинских военных

Великобритания намерена в этом году подготовить до 40 тысяч украинских военнослужащих. Об этом во вторник заявил представитель премьера Риши Сунака, слова которого приводит газета The Daily Telegraph, передает ТАСС.

Ранее министр обороны страны Бен Уоллес публично заявлял о планах Великобритании вместе с девятью странами-партнерами подготовить 20 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины в течение 2023 года. К сегодняшнему дню обучение на территории Соединенного Королевства прошли около 10 тысяч украинских военнослужащих.