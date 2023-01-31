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1 час назад

РИА Новости: попытка ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона отбита

Газета.Ruиещё 4

Пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку форсировать Днепр в районе Херсона. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские силы отразили попытку ВСУ форсировать Днепр
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня предпринята очередная попытка со стороны украинских войск форсировать Днепр в районе Херсона с целью закрепиться на левом берегу. Она отбита. Попытка противника успеха не имела», — сказал Василенко.

24 января врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявлял о постоянных попытках украинской армии переправиться через Днепр, которые пресекаются российскими войсками.

Ранее РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области сообщало, что российские военнослужащие сорвали попытку подразделений ВСУ форсировать Днепр в районе Новой Каховки.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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