Российские силы отразили попытку ВСУ форсировать Днепр

Пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку форсировать Днепр в районе Херсона. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Сегодня предпринята очередная попытка со стороны украинских войск форсировать Днепр в районе Херсона с целью закрепиться на левом берегу. Она отбита. Попытка противника успеха не имела», — сказал Василенко.

24 января врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявлял о постоянных попытках украинской армии переправиться через Днепр, которые пресекаются российскими войсками.

Ранее РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области сообщало, что российские военнослужащие сорвали попытку подразделений ВСУ форсировать Днепр в районе Новой Каховки.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.