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9 минут назад

Корабли Северного флота спасли тонувшего в Атлантике француза

Вечерняя Москваиещё 1

Отряд кораблей Северного флота спас гражданина Франции, с терпевшей бедствие в Атлантике яхты. Об этом во вторник, 31 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Корабли Северного флота спасли тонувшего в Атлантике француза
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

— Спасенным оказался гражданин Франции Лукас Монтеу, совершавший одиночное плавание в Атлантике. Во время шторма на яхте вышло из строя рулевое устройство и началось поступление воды. После неудачной попытки устранить неисправности он подал сигнал бедствия, — рассказали в министерстве.

Во главе отряда кораблей был флагман «Адмирал Горшков». Вместе с тонувшем французом корабли спасли из воды его собаку. Монтеу оказали первую помощь и по его просьбе доставили в ближайший порт, передает Telegram-канал «Минобороны России».

Осенью прошлого года сотрудники поисково-спасательной станции «Крымский мост» оказали помощь тонувшему в реке мужчине. Во время патрулирования акватории Москвы-реки в районе парка «Музеон» спасатели заметили на судовом ходу человека. Специалисты МГПСС поспешили поднять обессилившего мужчину на борт катера. После медицинского осмотра его передали сотрудникам полиции для дальнейшего установления причин случившегося.

Армия,Минобороны России,
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