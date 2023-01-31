Российский солдат голыми руками сбил украинский беспилотник

Российский военнослужащий голыми руками сбил украинский беспилотник, который за несколько секунд до этого пытался сбросить гранату. Видео, запечатлевшее происшествие, опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Кадры с камеры дрона демонстрируют, как украинский беспилотник сбрасывает гранату рядом с российским военнослужащим. Взрыв нерезультативен, однако российский боец делает вид, что его тяжело ранило.
После этого украинский беспилотник снижается, чтобы убедиться в эффективности удара. Однако через несколько секунд его голыми руками перехватывает российский военнослужащий. Последние кадры с украинского дрона запечатлели характерную форму Вооруженных сил России (ВС РФ) и соответствующую нашивку.