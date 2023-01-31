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43 минуты назад

Российский солдат голыми руками сбил украинский беспилотник

Lenta.ru

Российский военнослужащий голыми руками сбил украинский беспилотник, который за несколько секунд до этого пытался сбросить гранату. Видео, запечатлевшее происшествие, опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Кадры с камеры дрона демонстрируют, как украинский беспилотник сбрасывает гранату рядом с российским военнослужащим. Взрыв нерезультативен, однако российский боец делает вид, что его тяжело ранило.

После этого украинский беспилотник снижается, чтобы убедиться в эффективности удара. Однако через несколько секунд его голыми руками перехватывает российский военнослужащий. Последние кадры с украинского дрона запечатлели характерную форму Вооруженных сил России (ВС РФ) и соответствующую нашивку.

Армия,Видео,Верховный суд,
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