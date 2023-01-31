В США рассказали о российском «корабле-шпионе» у берегов Гавайев

Американский журнал Popular Mechanics рассказал о корабле-разведчике ВМФ России, который «оказался в тысячах миль от дома на заднем дворе США». По версии издания, цель российского корабля - собрать информацию о предстоящих испытаниях противоракетной обороны США.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным PM, речь идет о разведывательном судне проекта 864 «Карелия», которое «проделало путь от холодного порта приписки на Дальнем Востоке России до солнечных Гавайев».

Видео дня

18 января в Береговой охране США рассказали о слежке за «российским судном, предположительно, собирающем разведывательную информацию у берегов Гавайских островов».

В Береговой охране подчеркнули, что иностранные военные суда могут свободно проходить через исключительную экономическую зону США и иногда их замечают «работающими или бездельничающими».

Береговая охрана опубликовала видео, на котором, по данным PM, запечатлены танкер «Печенга», снабжающий корабль-разведчик, и сама «Карелия». Особое внимание авторы видео уделили установленным на ней антеннам.

Wikipedia commons

«Карелия», судно с водоизмещением в 3100 тонн и экипажем из 151 человека, оснащена электроникой для перехвата трафика связи и других сигналов, подчеркивает издание. Также корабль довольно хорошо обеспечен оборонительным вооружением - двумя комплексами ближнего боя AK-630 и двумя зенитно-ракетными комплексами.

19 января появились сообщения, что российский корабль находится примерно в 160 километрах от острова Кауаи, - то есть в исключительной экономической зоне США, но не в территориальных водах, поэтому он может там оставаться.

Кауаи - один из самых западных Гавайских островов, на нем расположен Тихоокеанский ракетный полигон «Баркинг Сэндс».

На этом полигоне американские военные испытывают перехватчики баллистических ракет, средства противовоздушной обороны и зенитные ракеты SM-3 и SM-6.

Как отмечает PM, Россия неоднократно предупреждала, что считает усилия США по противоракетной обороне угрозой для своей безопасности.

Legion-media

Издание отмечает, что в 2021 году Карелию уже замечали всего в 20 километрах от побережья Кауаи, то есть в полутора километрах от территориальных вод США. Вскоре после этого на «Баркинг Сэндс» прошли испытания Aegis Weapon System 31 Event 1, в рамках которых военные имитировали удар по баллистической ракете средней дальности двумя SM-6. Тогда зенитные ракеты не смогли перехватить цель, отмечает Popular Mechanics.