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1 час назад

Rheinmetall ведет переговоры с Lockheed о производстве HIMARS в Германии

Газета.Ru

Rheinmetall ведет переговоры с Lockheed Martin о начале производства высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS) в Германии. Об этом сообщил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, передает The Defence Post.

Rheinmetall ведет переговоры с Lockheed о производстве HIMARS в Германии
Фото: Lockheed MartinLockheed Martin

По словам Паппергера, производственное соглашение с производителем HIMARS может быть достигнуто на Мюнхенской конференции по безопасности, которая запланирована на середину февраля.

Руководитель Rheinmetall заявил, что компания располагает технологией для производства боеголовок и ракетных двигателей, а также грузовиками для пусковых установок. При этом HIMARS после применения в военной операции на Украине пользуется большим спросом у европейских стран. Издание отмечает, что системы уже заказали Эстония, Латвия и Польша. Кроме того, США изучает возможность приобретения до 500 систем HIMARS в течение пяти лет. В октябре генеральный директор Lockheed Джим Тайклет заявил, что компания планирует увеличить годовой объем производства HIMARS с 60 до 96 установок из-за повышенного спроса. HIMARS - американский высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс, который выпускается Lockheed Martin c 2003 года. Поставляется на Украину в рамках военной помощи США и стран НАТО. Ранее http://www.gazeta.ru/army/news/2023/01/30/19618081.shtml, что российские зенитные ракетные комплексы "Панцирь" научились сбивать ракеты HIMARS в зоне специальной военной операции на Украине. Отмечается, что "Панцири" для этого были перепрошиты на новое программное обеспечение.

Армия,Армин Паппергер,НАТО,
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