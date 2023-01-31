Rheinmetall ведет переговоры с Lockheed о производстве HIMARS в Германии

Руководитель Rheinmetall заявил, что компания располагает технологией для производства боеголовок и ракетных двигателей, а также грузовиками для пусковых установок. При этом HIMARS после применения в военной операции на Украине пользуется большим спросом у европейских стран. Издание отмечает, что системы уже заказали Эстония, Латвия и Польша. Кроме того, США изучает возможность приобретения до 500 систем HIMARS в течение пяти лет. В октябре генеральный директор Lockheed Джим Тайклет заявил, что компания планирует увеличить годовой объем производства HIMARS с 60 до 96 установок из-за повышенного спроса. HIMARS - американский высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс, который выпускается Lockheed Martin c 2003 года. Поставляется на Украину в рамках военной помощи США и стран НАТО. Ранее http://www.gazeta.ru/army/news/2023/01/30/19618081.shtml, что российские зенитные ракетные комплексы "Панцирь" научились сбивать ракеты HIMARS в зоне специальной военной операции на Украине. Отмечается, что "Панцири" для этого были перепрошиты на новое программное обеспечение.