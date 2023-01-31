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55 минут назад

Турция назвала условие одобрения заявки Финляндии в НАТО

Lenta.ruиещё 3

Анкара может одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО, если Хельсинки подаст отдельную от Швеции заявку в альянс. Такое условие для положительного решения по этому вопросу назвал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

«С начала процесса относительно Финляндии мы сказали, что смотрим позитивно», — напомнил дипломат.

По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил эту позицию на недавней встрече с представителями молодежи. При этом Чавушоглу отметил, что НАТО хочет параллельного процесса вступления Хельсинки и Стокгольма в организацию.

Финляндия немедленно связалась с Турцией после заявления Эрдогана

«Эти две страны также придерживаются этой позиции. Если будет принято решение по отдельным заявкам, как это заявил наш президент, мы можем посмотреть позитивно на заявку Финляндии», — резюмировал турецкий министр.

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