В Киеве назвали истребитель для перевооружения ВВС Украины

Американский истребитель F-16 является вероятным кандидатом на перевооружение Военно-воздушных сил Украины, заявил представитель украинских ВВС Юрий Игнат, его слова передает РИА Новости. Он также отметил, что Киеву требуется порядка 200 таких самолетов.
«В настоящее время наиболее вероятным кандидатом на замещение старых советских самолетов является именно F-16, потому что на это есть определенные объективные причины. И это не единоличное решение, ведутся постоянные консультации с партнерами», — сказал Игнат.
Он также рассказал об этапах перехода ВВС Украины на этот самолет. Первым должна стать подготовка летчиков, инженеров и аэродромной инфраструктуры. Вторым — формирование до пяти авиационных бригад, совокупная численность машин которых и составит 200 единиц.
Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что российские истребители и средства противовоздушной обороны (ПВО) смогут обнаружить и сбить американские истребители четвертого поколения F-16, если эти самолеты передадут Украине.