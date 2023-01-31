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54 минуты назад

В Киеве назвали истребитель для перевооружения ВВС Украины

Lenta.ruиещё 1

Американский истребитель F-16 является вероятным кандидатом на перевооружение Военно-воздушных сил Украины, заявил представитель украинских ВВС Юрий Игнат, его слова передает РИА Новости. Он также отметил, что Киеву требуется порядка 200 таких самолетов.

В Киеве назвали истребитель для перевооружения ВВС Украины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В настоящее время наиболее вероятным кандидатом на замещение старых советских самолетов является именно F-16, потому что на это есть определенные объективные причины. И это не единоличное решение, ведутся постоянные консультации с партнерами», — сказал Игнат.

Он также рассказал об этапах перехода ВВС Украины на этот самолет. Первым должна стать подготовка летчиков, инженеров и аэродромной инфраструктуры. Вторым — формирование до пяти авиационных бригад, совокупная численность машин которых и составит 200 единиц.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что российские истребители и средства противовоздушной обороны (ПВО) смогут обнаружить и сбить американские истребители четвертого поколения F-16, если эти самолеты передадут Украине.

Армия,СВО,Юрий Игнат,
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