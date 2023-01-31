Военный аналитик назвал цель возможных поставок самолетов Украине

«Эти поставки нужны для поддержания горения конфликта в надежде, что он будет затянут и принесет какой-то результат. Эти поставки — чисто политическое решение. С военно-технической точки зрения они не вносят перелом в боевые действия, а приводят к тому, что эскалация растет. Европа тем или иным образом втягивается в этот конфликт по полной программе, и все близится к тому, что рано или поздно произойдет конфликт между странами Европы и Россией со всеми вытекающими последствиями», — поделился мнением специалист.