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39 минут назад

Рогов: российские военные отбили атаку украинского спецназа в Запорожье

ТК «Звезда»иещё 3

Российские войска ночью отбили атаку спецназа Украины, который предпринял попытку прорваться к позициям российской стороны. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов: российские военные отбили атаку украинского спецназа в Запорожье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наши разведчики с помощью квадрокоптера Mavic с тепловизором ночью обнаружили передвижение украинского спецназа на линии фронта. По вражеской группе оперативно был нанесен удар артиллерией и точнейшая очередь расчета АГС», - говорится в сообщении Рогова в Telegram-канале.

Согласно словам члена главного совета администрации Запорожской области, только одному украинскому диверсанту удалось подняться и сбежать после гранатометного удара российских войск.

Ранее Владимир Рогов заявил, что в Мелитополе был обнаружен тайник с боеприпасами на территории местной фермы. По его словам, найденный схрон после изъятия был отправлен на экспертизу.

До этого стало известно о пяти погибших в результате удара украинских боевиков по мосту в районе Мелитополя. Кроме того, член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил о четырех раненых в результате обстрела со стороны Украины.

Армия,СВО,Владимир Рогов,
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