Бойцы ВВО захватили позиции «врага» в Бурятии

Инструктора, получившие боевой опыт в ходе спецоперации на Украине, провели занятия с военнослужащими танкового соединения Восточного военного округа (ВВО) на полигоне Дивизионный в Бурятии. Бойцы разыграли сценарий захвата и удержания выгодного рубежа, сообщает пресс-служба ВВО.

Фото: Минобороны России Минобороны России

В ходе тренировок БМП-2 доставляли военнослужащих к линии соприкосновения. Затем бойцы открыли огонь по условному противнику из пулеметов Калашникова, АК-74, гранатометов РПГ-7В. После этого передовые группы мотострелков зачистили захваченный рубеж, поражая внезапно появляющиеся цели.

На кадрах, предоставленных пресс-службой, видно, что занятия сопровождаются звуками рвущихся снарядов и автоматных очередей, что максимально приближает тренировку к боевым условиям.

Ранее корреспондент Виктория Косогляденко в сюжете «Звезды» рассказала, как служит внук Героя Советского Союза адмирала флота Николая Кузнецова в зоне спецоперации.