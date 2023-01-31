Минобороны предложило изменить систему выплат военным

Минобороны России предложило изменить систему выплат военнослужащим — сократить количество кредитных организаций, в которых они могут получать денежное довольствие. Об этом сообщает РБК.

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Уточняется, что законопроект с поправками в закон «Об обороне» был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности. Причина в опасениях ведомства насчет возможных утечек данных военных.

«Такое количество банков (77 кредитных организаций — прим. «Ленты.ру»), в том числе банков с привлечением иностранного капитала, создает предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава», — объяснили в Минобороны.

Кроме того существует опасность, что эти сведения могут раскрыть места дислокации органов военного управления, воинских частей Вооруженных сил.

Законопроект внесен на рассмотрение главой Минобороны Сергеем Шойгу и уже согласован с Банком России и Министерством финансов.