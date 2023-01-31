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45 минут назад

В Приамурье со связистами ВВО провели тактико-специальную тренировку

ТК «Звезда»

В городе Белогорске Амурской области со связистами бригады управления общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) прошла тактико-специальная тренировка.

В Приамурье со связистами ВВО провели тактико-специальную тренировку
Фото: Минобороны РоссииМинобороны России

В ходе боевой подготовки, связисты развернули полевые подвижные пункты управления, узлы связи, а также использовали радиорелейные и спутниковые станции связи на базе автомобилей КамАЗ и Урал, унифицированные радиостанции на базе бронетранспортеров и другие модернизированные аппаратные.

Военные связисты отработали нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях, а также обеспечение пунктов управления видеоконференцсвязью с использованием современной аппаратуры.

В последние годы в подразделениях связи общевойсковой армии ВВО возросла интенсивность боевой подготовки, значительно увеличилось количество практических мероприятий - тактико-специальных занятий, учений и полевых выходов, что позволило существенно повысить уровень подготовки специалистов и слаженности подразделений по организации связи.

Войска связи - специальные войска, предназначенные для развертывания системы связи и обеспечения управления объединениями, соединениями и подразделениями войск в мирное и военное время. На них возлагаются также задачи по эксплуатации систем и средств автоматизации на пунктах управления.

Ранее Министерство обороны РФ показало радиостанцию, обеспечивающую связь в зоне СВО. Связист станции рассказал, как аппаратные Р-166 «Артек» обеспечивают радиосвязь и управление войсками в движении.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

Армия,Николай Баранов,Минобороны России,
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