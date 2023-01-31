НАТО обвинили в прямой конфронтации с Россией

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что НАТО уже вступила в прямую конфронтацию с Россией. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ» Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Прямая конфронтация

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Врио главы ДНР подчеркнул, что альянс нарастил военное присутствие возле российских границ задолго до специальной военной операции на Украине. По мнению Пушилина, блок участвовал в конфликте двух стран с самого начала и с каждым днем он более открыто демонстрируют собственное присутствие.

Пушилин добавил, что США также готовы пойти на любые шаги для ослабления России. Москва является ключевым соперником Вашингтона в борьбе за мировое лидерство, подчеркнул он. Поэтому вместе с союзниками в Европе Вашингтон будет пытаться ослабить позиции России.

Ход спецоперации

Представитель ДНР также прокомментировал ход спецоперации и оценил влияние на него поставок западных танков Украине. По его мнению, все переданные Киеву боевые машины «станут мишенью для российской армии». Он подчеркнул, что Москва обладает серьезными возможностями для противодействия подобной технике.

Кроме того, Пушилин выразил уверенность в завершении спецоперации на Украине успехом России. «Могу сказать лишь только то, что специальная военная операция завершится однозначно нашей победой», — подчеркнул он. При этом врио главы ДНР отказался давать прогнозы о сроках освобождения республики.

Позиция НАТО

19 января глава военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией. Он признал, что блок утратил монополию на военную инициативу, поэтому сейчас его главным приоритетом является перевооружение. По мнению Бауэра, цели Москвы выходят за пределы Украины и она стремится к «возвращению Советского Союза».

Бауэр добавил, что угроза войны НАТО с Россией сохраняется. Он допустил, что вооруженное противостояние альянса и Москвы может произойти вне зависимости от итогов спецоперации на Украине.