Спецоперация на Украине 31 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 31 января 2023 года.

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Пушилин заявил о дефиците танков и снарядов у ВСУ

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Армия Украины испытывает дефицит танков и различных видов боеприпасов. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала, передает газета «Известия».

Он отметил, что российская сторона заметила у противника определенные сложности с техникой. По его словам, подразделения министерства обороны на разных участках ликвидировали значительное количество боевых машин.

Врио главы ДНР также пояснил, что Вооруженные силы Украины не могут отремонтировать поврежденную технику, так как работа ремонтных баз на фоне уничтожения энергетической инфраструктуры практически невозможна. Пушилин также рассказал о сложностях украинской стороны с отдельными видами боеприпасов.

Пушилин ответил на вопрос о сроках освобождения ДНР

Сроки завершения специальной военной операции на Украине назвать сложно, однако она непременно закончится победой России. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Ранее командир отряда специального назначения «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что боевые действия на территории ДНР могут завершиться в ближайшие месяц-полтора, так как Вооруженные силы РФ теснят армию Украины по всем направлениям.

Пушилин отказался давать четкий прогноз, но заверил, что Россия выйдет из этого конфликта победителем.

Украина не должна наносить удары по России из поставляемого оружия

Украина не должна наносить удары по территории Российской Федерации из вооружения, которое ей поставляют западные страны. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Гааге, передает РИА Новости со ссылкой на социальные сети Елисейского дворца.

Он подчеркнул, что одним из главных условий поставок стало обязательство Украины не применять западное вооружение для эскалации конфликта.