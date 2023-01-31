Состояние украинской армии до Минских соглашений оценили

«Мы видим также и мощнейшие инженерные сооружения, которые стоят на территории ЛНР и ДНР, в Запорожье, вдоль всего Днепра. Так что украинская армия, действительно, здорово подготовилась. Факты свидетельствуют о том, что сегодня она является одной из сильнейших в Европе», — считает полковник.