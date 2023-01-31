США отправили морем на Украину первую партию БМП Bradley

Первая партия боевых машин пехоты Bradley отправилась на Украину из США . Американское транспортное командование подтвердило факт переброски на Украину 60 БМП Bradley.

«Транспортное командование США перевозит первую партию БМП Bradley на Украину в рамках соглашения о военной помощи на сумму в 2,85 миллиарда долларов», - приводит РИА Новости сообщение американского военного ведомства.

В Пентагоне не скрывают, что транспортировка бронетехники осуществляется морским путем на зафрахтованном судне норвежско-шведской компании Wallenius Wilhelmsen. Корабль в партией Bradley вышел из порта Чарльстона в Южной Каролины.