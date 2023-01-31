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1 час назад

США отправили морем на Украину первую партию БМП Bradley

ТК «Звезда»иещё 3

Первая партия боевых машин пехоты Bradley отправилась на Украину из США. Американское транспортное командование подтвердило факт переброски на Украину 60 БМП Bradley.

США отправили морем на Украину первую партию БМП Bradley
Фото: defense.govdefense.gov

«Транспортное командование США перевозит первую партию БМП Bradley на Украину в рамках соглашения о военной помощи на сумму в 2,85 миллиарда долларов», - приводит РИА Новости сообщение американского военного ведомства.

В Пентагоне не скрывают, что транспортировка бронетехники осуществляется морским путем на зафрахтованном судне норвежско-шведской компании Wallenius Wilhelmsen. Корабль в партией Bradley вышел из порта Чарльстона в Южной Каролины.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден отказал Киеву в поставках боевых самолетов - истребителей F-16.

Армия,Джозеф Байден,Пентагон,
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