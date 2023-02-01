В ДНР заявили об оперативном окружении Артемовска

Помощник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Бахмут (Артёмовск) находится в оперативном окружении, российские силы смыкают кольцо вокруг города.
«Артёмовск сейчас находится в оперативном окружении, наши силы смыкают кольцо за городом. Сейчас ведутся бои за контроль трассы Часов Яр — Артёмовск», — сказал он в эфире «Россия 24».
Накануне Гагин заявил, что в ближайшее время будет установлен контроль над трассой Часов Яр — Артёмовск.
После взятия трассы украинские военные не смогут снабжать своих бойцов оружием и медикаментами, пояснил он.
По совам врио главы ДНР Дениса Пушилина, освобождение Бахмута нанесёт ощутимый урон Киеву в плане удержания позиций в ДНР.