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3 минуты назад

Помощник главы ДНР Гагин: Артёмовск находится в оперативном окружении

RT на русскомиещё 2

Помощник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Бахмут (Артёмовск) находится в оперативном окружении, российские силы смыкают кольцо вокруг города.

В ДНР заявили об оперативном окружении Артемовска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Артёмовск сейчас находится в оперативном окружении, наши силы смыкают кольцо за городом. Сейчас ведутся бои за контроль трассы Часов Яр — Артёмовск», — сказал он в эфире «Россия 24».

Накануне Гагин заявил, что в ближайшее время будет установлен контроль над трассой Часов Яр — Артёмовск.

После взятия трассы украинские военные не смогут снабжать своих бойцов оружием и медикаментами, пояснил он.

По совам врио главы ДНР Дениса Пушилина, освобождение Бахмута нанесёт ощутимый урон Киеву в плане удержания позиций в ДНР.

Армия,СВО,Ян Гагин,Денис Пушилин,
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