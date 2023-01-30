«Много нюансов»: в России усомнились в передаче истребителей F-16 Киеву

Экс-заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил НСН, что для управления истребителями F-16 у Украины нет летчиков.

Ранее стало известно, что Польша готова передать Украине свои истребители F-16 после консультаций и в «полной координации» со странами НАТО. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Бижев считает, что в этом вопросе много нюансов.

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«Все зависит от количества F-16, но у Украины нет подготовленных летчиков, которые могут управлять этими самолетами. Подготовка летчика «взлет-посадка» требует 3-4 месяца, а для ведения боевых действий – 2-3 года. F-16 довольно серьезная машина, истребители пятого поколения. Если у Польши всего их 50, то это один полк, который состоит из 40 самолетов. Тогда Польша должна передать и систему управления, а кто их будет обслуживать? Передают ли боеприпасы? Поэтому заявление просто передать самолеты ни о чем не говорит. Нюансов очень много», - сказал Бижев.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна может передать Украине свои истребители F-16 только в координации с НАТО. Такое высказанное им условие приводит РИА Новости.

Моравецкий, отвечая на вопрос о готовности передать боевые самолеты, объяснил, что любая воздушная сила будет реализовываться и, вероятно, передаваться в согласовании со странами НАТО.

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«Здесь мы будем действовать в полной координации», — добавил он.

Ранее в январе стало известно, что Польша весной прошлого года передала Украине несколько истребителей МиГ-29 под видом запчастей.

При этом в ноябре сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена вынудила Польшу не поставлять Киеву в марте 2022 года советские истребители МиГ-29 после настойчивой просьбы со стороны Китая.

Моравецкий также заявил, что Польша передаст Украине 60 танков, в число которых входят не только 14 немецких Leopard, но и 30 танков PT-91, а также другие модернизированные машины.

Пресс-секретарь Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что Киеву необходимо минимум пять бригад истребителей для обеспечения охраны воздушного пространства страны. Его цитирует РИА Новости.

«Нам надо не 24 (истребителя. — «Газета.Ru»), нам надо, по меньшей мере, пять бригад полноценных, в каждой бригаде — по три эскадрильи. Это будет то количество самолетов, которое действительно сможет обеспечить охрану воздушного пространства вместе с системами противовоздушной обороны такой огромной страны как Украины», — сказал Игнат.

Он также указал, что если Киеву будут поставлены истребители, то это будет постепенный процесс.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает получить от западных стран истребители в ближайшем будущем, при этом украинским пилотам потребуется не меньше шести месяцев, чтобы научиться ими управлять. Об этом он заявил в интервью Politico.

Премьер отметил, что переобучение пилотов на Украине на западные модели самолетов может занять «шесть месяцев или больше», поэтому процесс передачи техники необходимо запустить «немедленно или как можно скорее».

Если поставки истребителей Украине все же будут согласованы западными странами, то это может стать "логистическим кошмаром". Для переброски F-15 и F-16 нужны длинные взлетные полосы, а с ними у Киева сейчас проблемы. Об этом пишет издание Politico.

Взлетно-посадочные полосы для тех типов самолетов, которые теоретически могут отправить на Украину страны НАТО, должны быть высококачественными и длинными, а эта инфраструктура была повреждена вооруженными силами России. Создание же новых оперативных баз для этих целей легко можно будет обнаружить и нанести по ним удар еще до окончания работ.

По мнению старшего научного сотрудника британского аналитического центра RUSI Джастина Бронка, американские F-18 или шведские истребители "Грипен" больше бы подошли Украине, но они в дефиците, и об их отправке пока не идет даже разговоров. Об этом же заявил и министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Для французских самолетов Rafales потребуется слишком много персонала на земле, поэтому их базирование на Украине связано с отправкой туда же специалистов для ремонта и предполетной подготовки. Эти люди, находясь на военных базах, оказались бы под угрозой.

Идея о передачи Киеву американских истребителей F-16 набирает всё большую поддержку в Пентагоне, однако окончательное решение еще не принято. Об этом пишет Politico.

По данным СМИ, на Пентагон оказывается сильное давление.

"Я не думаю, что мы встречаем сопротивление", - прокомментировал обсуждение вопроса представитель военного ведомства высокого ранга.

Ранее сообщалось, что Вашингтон ведет с Киевом постоянные дискуссии относительно поставок вооружений.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров начать поставки современных боевых самолетов и баллистических ракет для нанесения ударов по военным складам в Крыму.

Европейские коллеги "взяли в работу" вопрос предоставления Киеву истребителей F-16, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Канцлер Германии Олаф Шольц не изменил свою позицию по поводу передачи Украине истребителей. Берлин не планирует поставлять боевые самолеты Киеву. Об этом высказалась заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман, передает РИА Новости.

«Федеральный канцлер на прошедшей неделе уже высказался по этой теме в бундестаге, он также вчера в ходе своей поездки по Южной Америке заявил, что по этой теме все уже сказано, что речи о боевых самолетах не идет», — сообщила Хофман.

Помимо этого, Шольц уточнил, что «ни в коем случае» страны НАТО не введут над Украиной бесполетную зону. По мнению немецкого канцлера, ФРГ старается избежать эскалации между Россией и Североатлантическим альянсом.

29 января глава Минобороны Украины Алексей Резников допустил поставки истребителей НАТО Киеву. Резников выразил надежду, что «еще две недели обсуждения с европейскими и западными партнерами вопроса о военных самолетах приведут к конкретным обещаниям». Информация о том, что Украина намерена получить от Запада американские F-16, появилась 28 января. Киевом рассматриваются и другие варианты — например, шведские самолеты Gripen и французские Rafale.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не станет поставлять истребители на Украину. По словам Писториуса, истребители представляют собой «гораздо более сложные системы, чем танки, обладают иным радиусом действия и огневой мощью».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего визита в Чили резко ответил на вопрос об оказании военной поддержки Украине. Он указал, что в вопросе оружия речь должна идти о фактах, передает издание Welt.

Шольц прокомментировал журналистам заявление лидера партии СДПГ Заскии Эксен, которая не исключила, что Киеву будут поставлены боевые самолеты из Германии. Он подчеркнул, что заявления Эксен о поддержке Украины обусловлены внутриполитическими мотивами.

«В таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, о рациональном взвешивании. Этим все сказано», — сказал немецкий лидер.

Издание пишет, что после трудных дебатов о поставках Украине танков канцлер намерен избежать подобного в ситуации с истребителями. Кроме того, Шольц добавил, что он и президент США Джо Байден исключают введение «бесполетных зон» поскольку это бы могло привести к прямому противостоянию между Россией и НАТО.

Ранее в интервью газете Tagesspiegel канцлер Германии заявил, что не будет усугублять конфликт с Россией и исключил поставки Киеву истребителей.

Вооруженным силам Украины (ВСУ) потребуется как минимум 180 американских истребителей F-16. В таком случае Россия ощутит присутствие украинской авиации в небе. Такое число желательных поставок назвал в интервью News.ru военный эксперт Алексей Суконкин.

«В западной прессе говорилось, что Киев ждет пять полков по три эскадрильи F-16. Это примерно 180 машин для ощутимого для ВС РФ присутствия в небе Украины. Это маловероятно, но все равно», — заключил аналитик.

По словам Суконкина, главная проблема в новых истребителях для украинских военных — обслуживание машин. F-16 отличаются от советских моделей электроникой и настройками, поэтому украинским бойцам «придется учиться с нуля».