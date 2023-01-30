Дополнительные силы Минобороны направят в Курскую область

«В ближайшие несколько дней на территорию региона прибывает дополнительный контингент. Об этом мы говорили на заседании оперативного штаба. Поручения даны, необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению дополнительных сил и средств, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности Курской области», – заявил губернатор.