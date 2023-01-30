Дополнительные силы Минобороны направят в Курскую область

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил, что в ближайшее время на территорию региона прибудут дополнительные силы и средства Минобороны, Погрануправления, Росгвардии, а также других силовых ведомств. Прибывшие военнослужащие будут выполнять задачи по защите государственной границы и обеспечению безопасности. Об этом сообщают «Курские известия».
«В ближайшие несколько дней на территорию региона прибывает дополнительный контингент. Об этом мы говорили на заседании оперативного штаба. Поручения даны, необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению дополнительных сил и средств, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности Курской области», – заявил губернатор.
Ранее власти Курской области сообщили о минометном обстреле поселка Краснооктябрьский в Глушковском районе. По словам Романа Старовойта, было зафиксировано 12 прилетов, пострадавших нет.