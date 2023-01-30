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16 минут назад

Дополнительные силы прибудут в Курскую область для  обеспечения безопасности

Елена Прошина

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил, что в ближайшее время на территорию региона прибудут дополнительные силы и средства Минобороны, Погрануправления, Росгвардии, а также других силовых ведомств. Прибывшие военнослужащие будут выполнять задачи по защите государственной границы и обеспечению безопасности. Об этом сообщают «Курские известия».

Дополнительные силы Минобороны направят в Курскую область
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ближайшие несколько дней на территорию региона прибывает дополнительный контингент. Об этом мы говорили на заседании оперативного штаба. Поручения даны, необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению дополнительных сил и средств, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности Курской области», – заявил губернатор.

В Минобороны рассказали о выгодных позициях в районе Угледара

Ранее власти Курской области сообщили о минометном обстреле поселка Краснооктябрьский в Глушковском районе. По словам Романа Старовойта, было зафиксировано 12 прилетов, пострадавших нет.

Армия,Роман Старовойт,Росгвардия,
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