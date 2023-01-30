Нидерландские F-35 прибыли на авиабазу вблизи российской границы

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о прибытии на авиабазу в Мальборке нидерландских истребителей F-35 для патрулирования неба республики в рамках миссии НАТО. Город, к слову, находится в 80 километрах от Калининградской области.
«На 22-ю базу тактической авиации в Мальборке прилетели нидерландские F-35, которые будут поддерживать польскую армию в защите неба в рамках миссии НАТО Enhanced Air Policing», — цитирует главу военного ведомства Life.ru.
Он также напомнил, что Варшава закупила в США истребители F-35 и ждёт поставок «в ближайшее время».