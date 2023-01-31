В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
49 минут назад

Истребитель ВВС Вьетнама разбился при посадке, погиб пилот

Газета.Ruиещё 3

При заходе на посадку в аэропорт в провинции Йенбай разбился самолет Су-22 военно-воздушных сил (ВВС) Вьетнама. Об этом сообщает новостной портал VnExpress.

Истребитель ВВС Вьетнама разбился при посадке, погиб пилот
Фото: Yoshio Tsunoda/Global Look PressYoshio Tsunoda/Global Look Press

«В 12:27 (в 8:27 мск — «Газета.Ru») при посадке разбился Су-22, пилоту было приказано прыгнуть с парашютом, но он пытался спасти самолет. Су-22 разбился, летчик погиб», — говорится в сообщении издания.

Минобороны Вьетнама поручило ВВС и ПВО ликвидировать последствия и установить причины аварии.

Некоторое количество истребителей Су-22 достались Вьетнаму от Советского Союза в 1979 году. Модель самолета стала первой в ВВС Вьетнама, которая вышла на патрулирование.

Ранее сообщалось, что истребитель ВВС Греции разбился в Ионическом море южнее острова Андравида, оба пилота катапультировались. Самолет F-4 американского производства упал в 25 морских милях к югу от аэропорта Андравидас. Впоследствии стало известно, что второй пилот самолета погиб.

Армия,В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители