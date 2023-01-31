Истребитель ВВС Вьетнама разбился при посадке, погиб пилот

При заходе на посадку в аэропорт в провинции Йенбай разбился самолет Су-22 военно-воздушных сил (ВВС) Вьетнама. Об этом сообщает новостной портал VnExpress.

Фото: Yoshio Tsunoda/Global Look Press Yoshio Tsunoda/Global Look Press

«В 12:27 (в 8:27 мск — «Газета.Ru») при посадке разбился Су-22, пилоту было приказано прыгнуть с парашютом, но он пытался спасти самолет. Су-22 разбился, летчик погиб», — говорится в сообщении издания.

Минобороны Вьетнама поручило ВВС и ПВО ликвидировать последствия и установить причины аварии.

Некоторое количество истребителей Су-22 достались Вьетнаму от Советского Союза в 1979 году. Модель самолета стала первой в ВВС Вьетнама, которая вышла на патрулирование.