Российские войска сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — сказано в сообщении МО РФ.

По информации ведомства, за сутки российские войска уничтожили два украинских беспилотника в районах села Коломыйчиха и города Кременная Луганской народной республики (ЛНР), а также четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Урага» в районах населенных пунктов Константиновка, Никольское, Благовещенка Донецкой народной республики (ДНР) и Трудолюбимовка Запорожской области.

Уточняется, что также были перехвачены две противорадиолокационные ракеты производства США HARM в районах сел Пролетарка и Виноградово Херсонской области.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что российские артиллеристы уничтожили под Херсоном самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 120-миллиметровый миномет, принадлежащие Вооруженным силам Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.