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54 минуты назад

Польша в 2023 году доведет расходы на оборону до 4% ВВП

ТАСС

Польша в текущем году потратит на укрепление своей обороноспособности 4% ВВП страны. Об этом заявил в понедельник на брифинге премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Польша в 2023 году доведет расходы на оборону до 4% ВВП
Фото: NIDS/NATO Multimedia LibraryNIDS/NATO Multimedia Library

По его словам, события на Украине - это "повод вооружаться еще быстрее".

"Поэтому в этом году мы приложим беспрецедентные усилия - 4% ВВП на польскую армию", - указал Моравецкий, не исключив, что Польша с такими показателями выйдет в лидеры по расходам на армию среди всех стран НАТО.

По данным Международного валютного фонда, в 2021 году ВВП Польши составлял около $660 млрд. В бюджете на 2023 год правительство Польши выделило на оборону около 98 млрд злотых ($22,7 млрд). Еще от 30 до 40 млрд злотых (от $6,9 до $9,3 млрд) планируется разместить во внебюджетном фонде, предназначенном для финансирования закупок вооружения за рубежом.

Армия,Матеуш Моравецкий,НАТО,Международный валютный фонд,
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