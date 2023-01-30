Польша в 2023 году доведет расходы на оборону до 4% ВВП

Польша в текущем году потратит на укрепление своей обороноспособности 4% ВВП страны. Об этом заявил в понедельник на брифинге премьер-министр республики Матеуш Моравецкий .

"Поэтому в этом году мы приложим беспрецедентные усилия - 4% ВВП на польскую армию", - указал Моравецкий, не исключив, что Польша с такими показателями выйдет в лидеры по расходам на армию среди всех стран НАТО .

По данным Международного валютного фонда, в 2021 году ВВП Польши составлял около $660 млрд. В бюджете на 2023 год правительство Польши выделило на оборону около 98 млрд злотых ($22,7 млрд). Еще от 30 до 40 млрд злотых (от $6,9 до $9,3 млрд) планируется разместить во внебюджетном фонде, предназначенном для финансирования закупок вооружения за рубежом.