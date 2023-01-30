В МГИМО оценили вероятность создания «азиатской версии» НАТО

"Такой блок американцам там и не нужен, потому что для них гораздо важнее создание широкой военно-политической коалиции и укрепление связей внутри нее. У этой коалиции пока есть "нерабочие" названия, такие как "коллективный Запад", "союзники США". И они отражают суть всего процесса. В данном случае речь идет не о создании "НАТО-плюс", а о создании широкой коалиции, в которую уже сейчас входят 60 государств, тогда как в НАТО - только 30. И стратегической целью США является эта широкая коалиция, а не просто расширение НАТО.



Другое дело, что НАТО будет играть в этой коалиции ключевую роль. Но "запихнуть" в НАТО Японию, Австралию и Южную Корею сложно, хотя бы потому что это региональная организация, что следует из ее названия и Устава ООН", — заключил профессор.