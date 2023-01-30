В МГИМО оценили вероятность создания «азиатской версии» НАТО

Директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин рассказал о значении визитов генсека НАТО Йенса Столтенберга в Южную Корею и Японию, а также оценил вероятность создания в Азиатско-Тихоокеанском регионе "азиатской версии" Североатлантического Альянса.
На прошедших выходных Столтенберг посетил Южную Корею, где провел ряд двусторонних встреч с руководством страны, а затем отправился в Японию. Комментируя рабочую поездку главы Североатлантического альянса, сотрудник научного общества международной политики КНДР Ким Дон Мен выразил мнение, что ее целью является создание "азиатской версии" НАТО.
Участие Соединенных Штатов и Великобритании в процессе формирования военно-политической коалиции, по словам аналитика, ведет к созданию "своего рода филиала НАТО в Юго-Восточной Азии".
"И в этом филиале уже участвуют Австралия, Новая Зеландия, Республика Корея, Тайвань и, естественно, Япония. Поэтому в визитах Столтенберга в Республику Корея и Японию ничего удивительного нет. Они во многом формализуют процесс распространения НАТО на Юго-Восточную Азию и на Дальний Восток", — подчеркнул собеседник Рамблера.
Вместе с тем Подберезкин исключил возможность создания в ближайшей перспективе в Азиатско-Тихоокеанском регионе новой официальной организации наподобие НАТО.
"Такой блок американцам там и не нужен, потому что для них гораздо важнее создание широкой военно-политической коалиции и укрепление связей внутри нее. У этой коалиции пока есть "нерабочие" названия, такие как "коллективный Запад", "союзники США". И они отражают суть всего процесса. В данном случае речь идет не о создании "НАТО-плюс", а о создании широкой коалиции, в которую уже сейчас входят 60 государств, тогда как в НАТО - только 30. И стратегической целью США является эта широкая коалиция, а не просто расширение НАТО.
Другое дело, что НАТО будет играть в этой коалиции ключевую роль. Но "запихнуть" в НАТО Японию, Австралию и Южную Корею сложно, хотя бы потому что это региональная организация, что следует из ее названия и Устава ООН", — заключил профессор.
Ранее глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин высказал предположение, что на Дальнем Востоке пытаются создать аналог НАТО, о чем может свидетельствовать визит главы организации в регион.