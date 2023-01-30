Минобороны РФ опубликовало приказ о вооружении добровольцев

Министерство обороны возьмет на себя обеспечение добровольческих формирований вооружением, военной техникой, продовольственной и медицинской помощью, текст приказа приводит РИА Новости.

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Документом закрепляется обязанность воинских частей, которым приданы добровольческие формирования, обеспечивать их участников необходимым имуществом, которое не переходит в их личную собственность и подлежит сдаче на вещевой склад воинской части. За добровольцами закрепляется материальная ответственность за ущерб, причиненный по их вине государству при исполнении возложенных обязанностей, в рамках законодательства для военнослужащих Вооруженных сил РФ.

Приказ также предусматривает, что добровольцам будут оказывать медицинскую помощь в «военно-медицинских подразделениях, частях и организациях», при необходимости их будут обязаны эвакуировать на самолетах и вертолетах ВКС России.

Согласно проекту приказа, дополнительное финансирование не потребуется.