В Херсонской области уничтожили два артиллерийских расчета ВСУ

Два артиллерийских расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены в Херсонской области в минувшее воскресенье, семь бойцов ВСУ погибли, пятеро получили ранения. Об этом сообщил ТАСС представитель экстренных служб региона.