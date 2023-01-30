В Херсонской области уничтожили два артиллерийских расчета ВСУ

Два артиллерийских расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены в Херсонской области в минувшее воскресенье, семь бойцов ВСУ погибли, пятеро получили ранения. Об этом сообщил ТАСС представитель экстренных служб региона.
"Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Тягинка уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика". Потери [ВСУ]: трое погибших, двое раненых. В районе населенного пункта Белозерка [уничтожен] миномет 120-мм калибра с боекомплектом и расчетом. Потери: четверо погибших, трое раненых", - сказал представитель экстренных служб в понедельник.
Ранее сообщалось, что за ночь понедельника украинские военные выпустили 18 снарядов по населенным пунктам на левом берегу Днепра в Херсонской области.