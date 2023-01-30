В приграничный российский регион стянут дополнительные силы Минобороны

В Курскую область в ближайшее время стянут дополнительные силы Минобороны России. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной региона Роман Старовойт, передает издание «Курские известия».
В ходе еженедельного совещания он разъяснил, что военнослужащие займутся защитой границы.
«Поручения даны, необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению дополнительных сил и средств, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности Курской области», — отметил Старовойт.
Он также заметил, что в регионе уже находится «солидный контингент сил и средств Минобороны, погрануправления, Росгвардии».
29 января Старовойт сообщал, что энергетики в Курской области попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По его данным, работники занимались восстановлением электроснабжения в поселке Краснооктябрьский и селе Волфино, когда украинские силы открыли минометный огонь. Один человек получил легкое ранение, ему оказали необходимую медицинскую помощь, уточнил курский глава.