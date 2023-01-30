Соединенные Штаты являются главным инициатором конфликта на Украине, Вашингтон должен прекратить поставлять туда оружие и «наживаться на войне», если действительно заботится об украинском народе, заявила представитель МИД Китая Мао Нин, передает РИА Новости. Она призвала способствовать скорейшей деэскалации и создать благоприятную обстановку и условия для ведения мирных переговоров.

США — главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным, — сказала представитель китайского дипведомства.

Военный эксперт Сун Чжунпин ранее заявил китайскому изданию Global Times, что Украина хочет изменить ход конфликта и для этого старается сподвигнуть своих союзников из НАТО напрямую начать воевать с Россией. Он также отметил, что Вашингтон не позволит использоваться себя подобным образом, однако продолжит оказывать помощь Киеву и пытаться подорвать положение Москвы.