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29 минут назад

Китай призвал США прекратить накачивать Украину оружием

News.ru

Соединенные Штаты являются главным инициатором конфликта на Украине, Вашингтон должен прекратить поставлять туда оружие и «наживаться на войне», если действительно заботится об украинском народе, заявила представитель МИД Китая Мао Нин, передает РИА Новости. Она призвала способствовать скорейшей деэскалации и создать благоприятную обстановку и условия для ведения мирных переговоров.

США — главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным, — сказала представитель китайского дипведомства.

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Военный эксперт Сун Чжунпин ранее заявил китайскому изданию Global Times, что Украина хочет изменить ход конфликта и для этого старается сподвигнуть своих союзников из НАТО напрямую начать воевать с Россией. Он также отметил, что Вашингтон не позволит использоваться себя подобным образом, однако продолжит оказывать помощь Киеву и пытаться подорвать положение Москвы.

Ранее журнал Newsweek сообщил, что США рассчитывают получить от Украины титан, необходимый в военной промышленности и в случае военного успеха Киева Вашингтон рассчитывает создать новый канал добычи титана, поскольку этот металл представляет собой «ключевую уязвимость» для оборонной промышленности Штатов.

Армия,Видео,НАТО,
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