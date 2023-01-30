Российские войска захватили редкий трофей под Артемовском

Добычей штурмовых отрядов, освободивших село Клещеевка под Артемовском, стало большое количество оружия - в том числе редкие экземпляры. Например, вместе с часто попадающимися ракетами к американскому ПТРК Javelin на сей раз победителям досталась и пусковая установка комплекса. Комплектный ПТРК из США - пока раритет среди трофеев.
Также военные отметили, что среди украинского вооружения снижается доля советских образцов.
- Все реже попадаются пулеметы Калашникова, последние полтора месяца - в основном немецкие MG-42 62 года выпуска. Их очень много. А советские пулеметы у украинской армии, похоже, закончились, - рассказал РИА Новости командир подразделения.
FGM-148 Javelin - первый серийный ПТРК третьего поколения. В нем реализована функция "выстрелил-забыл", ракета оснащена инфракрасной головкой самонаведения и способна атаковать цель в верхнюю, наименее защищенную проекцию. В командно-пусковом блоке интерес для российских конструкторов, несомненно, представляют тепловизор с охлаждаемой матрицей, аппаратура обмена данными с ракетой и другое оборудование.