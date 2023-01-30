В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
23 минуты назад

Российские войска захватили редкий трофей под Артемовском

Российская Газета

Добычей штурмовых отрядов, освободивших село Клещеевка под Артемовском, стало большое количество оружия - в том числе редкие экземпляры. Например, вместе с часто попадающимися ракетами к американскому ПТРК Javelin на сей раз победителям досталась и пусковая установка комплекса. Комплектный ПТРК из США - пока раритет среди трофеев.

Российские войска захватили редкий трофей под Артемовском
Фото: U.S. Army/Wikimedia.orgU.S. Army/Wikimedia.org

Также военные отметили, что среди украинского вооружения снижается доля советских образцов.

- Все реже попадаются пулеметы Калашникова, последние полтора месяца - в основном немецкие MG-42 62 года выпуска. Их очень много. А советские пулеметы у украинской армии, похоже, закончились, - рассказал РИА Новости командир подразделения.

FGM-148 Javelin - первый серийный ПТРК третьего поколения. В нем реализована функция "выстрелил-забыл", ракета оснащена инфракрасной головкой самонаведения и способна атаковать цель в верхнюю, наименее защищенную проекцию. В командно-пусковом блоке интерес для российских конструкторов, несомненно, представляют тепловизор с охлаждаемой матрицей, аппаратура обмена данными с ракетой и другое оборудование.

Армия,СВО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители