Российские войска захватили редкий трофей под Артемовском

Добычей штурмовых отрядов, освободивших село Клещеевка под Артемовском, стало большое количество оружия - в том числе редкие экземпляры. Например, вместе с часто попадающимися ракетами к американскому ПТРК Javelin на сей раз победителям досталась и пусковая установка комплекса. Комплектный ПТРК из США - пока раритет среди трофеев.