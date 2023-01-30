Мобилизация: последние новости на сегодня 30 января 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 30 января 2023, в материале «Рамблера».
Мобилизованные смогут расторгнуть договор ОСАГО
Мобилизованные граждане России смогут досрочно отказаться от полиса добровольного автомобильного страхования и вернуть часть стоимости полиса, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на указание Центробанка РФ от 13 декабря 2022 года № 6323-У.
Оно вступает в силу 30 января. Также правилом смогут воспользоваться контрактники, участвующие в специальной военной операции, и добровольцы. Размер премии, подлежащей возврату, рассчитают пропорционально времени, которое прошло с момента покупки полиса ОСАГО до отказа от него.
Страхователь уже может досрочно расторгнуть договор добровольного страхования, если у страховой компании отозвали лицензию или он продал машину. Эти основания останутся неизменными.
Батальон «Москва» из футбольных болельщиков и спортсменов готовится к отправке в зону СВО
В подмосковном Наро-Фоминске добровольческий батальон «Москва» проходит подготовку и боевое слаживание, сообщает телеканал «Звезда».
После этого граждане отправятся в тыловую зону специальной военной операции. Ударное подразделение создано Министерством обороны РФ на базе одного из соединений Воздушно-десантных войск. В батальон «Москва» попали только добровольцы-спортсмены, имеющие чемпионские достижения на Всероссийском и Международном уровне, и болельщики флагманских российских футбольных клубов ЦСКА, Спартак, Динамо, Факел и многих других.
На полигонах Западного военного округа инструкторы, имеющие боевой опыт, обучают добровольцев выполнению специально разработанных нормативов в условиях, максимально приближенным к боевым. При этом применяются имитационные средства. Личный состав проходит широкий диапазон специализированных задач назначения ВДВ.
Военнослужащих учат управлять и применять квадрокоптеры в бою. Они проходят общевойсковую, тактико-специальную, разведывательную подготовку, штурм зданий, тактическую медицину и вождение боевых машин.
В ближайшее время состоится убытие военнослужащих в тыловую зону специальной операции. Весь личный состав подразделения уже заключил контракт с Министерством обороны России.
Губернатор Саратовской области Бусаргин отправится в зону СВО с гуманитарным грузом
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что намерен посетить бойцов в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Runews24.
По словам главы региона, он хочет лично проверить, как обстоят дела у земляков, которых ранее мобилизовали. Также он планирует передать вести и посылки от родственников бойцов.
Вместе с Бусаргиным в зону спецоперации направится гуманитарная помощь со всем необходимым, собранным по заявкам мобилизованных. Речь идет о палатках, технике, буржуйках, бензопилах, медицинских препаратах, продуктах питания.
26 января в зону СВО был направлен другой гуманитарный груз, который доставит колонна из 17 машин. Бойцам в помощь направили личные посылки, бензогенераторы, рации, аккумуляторы.