Спецоперация на Украине 30 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 30 января 2023 года.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Минобороны показало кадры боевых вылетов экипажей Су-35С в зоне проведения СВО

Видео дня

Минобороны России обнародовало кадры боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С Западного военного округа, сообщает ТАСС.

Авиация ведет уничтожение авиационной техники и комплексов противовоздушной обороны украинских Вооруженных сил в зоне проведения специальной военной операции.

«Экипажи истребителей Су-35С Западного военного округа <...> продолжают уничтожать военные цели противника, применяя широкий спектр авиационных средств поражения. Для уничтожения авиационной техники ВСУ, поражения радиолокационных станций, комплексов противовоздушной обороны экипажи применяют управляемые высокоточные ракеты различного класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Вылеты на боевое применение осуществляются в светлое и темное время суток в любых погодных условиях», — сказано в сообщении военного ведомства РФ.

Су-35С имеет передовую авионику: локаторы, прицельные комплексы и самонаводящиеся ракеты. Если на боевом курсе окажется ПВО противника, бортовые системы сообщат об этом летчику, и ему останется доложить на командный пункт и выпустить специальную ракету, которая дойдет до цели.

Самолет оснащен ракетами «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

В МИД заявили, что обстрелы больниц со стороны ВСУ являются военным преступлением

Проводимые украинскими Вооруженными силами ракетные обстрелы больниц в Новоайдаре и Новой Каховке являются военным преступлением Киева и западных стран, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел России.

«Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев», — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что отсутствие реакции на подобные действия со стороны Вашингтона и Североатлантического альянса доказывают их вовлеченность в конфликт. Пресс-служба подчеркивает, что молчание международных структур по фактам обстрелов мирной инфраструктуры говорит о двойных стандартах. Все акты «криминального беспредела» не будут оставлены безнаказанными, говорится в сообщении МИД РФ.

В Новоайдаре украинскими военными был нанесен намеренный удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по зданию районной больницы. В результате погибли 14 человек, 24 человека получили различные ранения.

Российский командир рассказал о перестрелках между наемниками и военными ВСУ

Между бойцами украинских Вооруженных сил Украины и наемниками из стран Североатлантического альянса периодически происходят перестрелки, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на командира «Русского Легиона» Сергея Фомченкова.

По его словам, прибывающих на Украину наемников можно разделить на две категории, одна из которых - регулярные части из армий стран НАТО, которые участвуют в боевых действиях на стороне украинских военных под видом так называемых «наемников».

«Они все свысока относятся к украинцам», — заявил Фомченков.

Именно с такими военными у бойцов Украины происходят конфликты и стычки, которые перерастают в перестрелки. Ко второй категории относятся наемники, приезжающие, чтобы заработать или поддержать единомышленников, сообщил командир. При этом нередко такие бойцы имеют свои представлении о морали, склоны к мародерству и другим преступлениям. Фомченков отмечет, что ими сложно управлять, и от них всегда можно ожидать поступков, которые дискредитируют ВСУ.