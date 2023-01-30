Корабли КНР зашли в прибрежную зону у спорных островов Сенкаку

Четыре китайских сторожевых корабля вошли в прибрежную зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, сообщает ТАСС со ссылкой на NHK.

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Япония считает ее своими территориальными водами. Первый из судов вошел в зону рано утром 30 января, остальные три — чуть позднее. В настоящее время в том же районе находятся японские рыболовецкие суда и исследовательский корабль, который прибыл с острова Исигаки. Судно должно взять пробы морской воды в акватории Сенкаку. Также с него собираются выполнить запуск беспилотника с целью осмотра состояния острова Уоцури, входящего в состав Сенкаку.

Туда же были направлены корабли береговой охраны Японии для обеспечения безопасности рыболовецких судов. Они требуют от кораблей КНР покинуть данный район.