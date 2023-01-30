Корабли КНР зашли в прибрежную зону у спорных островов Сенкаку

Четыре китайских сторожевых корабля вошли в прибрежную зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, сообщает ТАСС со ссылкой на NHK.
Япония считает ее своими территориальными водами. Первый из судов вошел в зону рано утром 30 января, остальные три — чуть позднее. В настоящее время в том же районе находятся японские рыболовецкие суда и исследовательский корабль, который прибыл с острова Исигаки. Судно должно взять пробы морской воды в акватории Сенкаку. Также с него собираются выполнить запуск беспилотника с целью осмотра состояния острова Уоцури, входящего в состав Сенкаку.
Туда же были направлены корабли береговой охраны Японии для обеспечения безопасности рыболовецких судов. Они требуют от кораблей КНР покинуть данный район.
Спор вокруг островов Сенкаку усилился после того, как в сентябре 2012 года японские власти объявили об их выкупе у частных владельцев, являющихся гражданами Японии. После этого в Китае прошли массовые демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.