Боевые самолеты атаковали колонну иранских грузовиков на сирийско-иракской границе

По данным СМИ, колонна грузовиков подверглась массированной атаке с воздуха в ночь с 29 на 30 января у переправы Аль-Каим на сирийско-иракской границе. По предварительным сведениям, пострадали шесть из 25 грузовиков. На месте атаки бушует пожар, очевидцы поделились кадрами горящих машин в соцсети.