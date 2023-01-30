Стало известно о попадании ПВО в жилой дом в Харькове

Ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом в Харькове. Об этом сообщил глава украинской администрации региона Олег Синегубов.
«Зафиксировано попадание <…> в жилой дом в центре города. Киевский район. Предварительно ракетой С-300», — написал Синегубов в своем telegram-канале. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
В конце декабря прошлого года украинская ракета комплекса С-300 упала на территории Беларуси. Уточняется, что ракета могла быть сбита белорусскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) или же ее прилет был случайным. Позднее в Днепре из-за взрыва частично обрушился жилой дом, 12 человек погибли. Причиной инцидента стала работа противовоздушной обороны Украины. Сама установка ПВО находилась в жилом квартале, подчеркивал постпред РФ в ООН Василий Небензя.