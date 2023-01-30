В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

В Харькове ракета комплекса ПВО попала в жилой дом

Ura.Ruиещё 5

Ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом в Харькове. Об этом сообщил глава украинской администрации региона Олег Синегубов.

Стало известно о попадании ПВО в жилой дом в Харькове
Фото: Владимир Жабриков © URA.RUВладимир Жабриков © URA.RU

«Зафиксировано попадание <…> в жилой дом в центре города. Киевский район. Предварительно ракетой С-300», — написал Синегубов в своем telegram-канале. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

В конце декабря прошлого года украинская ракета комплекса С-300 упала на территории Беларуси. Уточняется, что ракета могла быть сбита белорусскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) или же ее прилет был случайным. Позднее в Днепре из-за взрыва частично обрушился жилой дом, 12 человек погибли. Причиной инцидента стала работа противовоздушной обороны Украины. Сама установка ПВО находилась в жилом квартале, подчеркивал постпред РФ в ООН Василий Небензя.

Армия,Олег Синегубов,Василий Небензя,ООН,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители