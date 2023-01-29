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42 минуты назад

WSJ: У ВСУ осталась последняя дорога в Артемовск

Российская Газетаиещё 1

Украинские военные могут относительно безопасно пользоваться лишь одной дорогой, ведущей к Артемовску. Это трасса на северо-запад от города, ведущая к Славянску. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ВСУ, остальные пути снабжения уже частично или полностью контролирует российская армия.

WSJ: У ВСУ осталась последняя дорога в Артемовск
Фото: TwitterTwitter

- Только одна дорога в Артемовск, с северо-запада, до сих пор под полным контролем Украины, - отметили в издании.

При этом, еще недавно доступная для ВСУ дорога из Артемовска на юго-запад, к Константиновке, уже не может использоваться для поддержки боеспособности украинских боевиков в городе. После взятия 20 января ВС РФ Клещеевки, этот путь отрезан для снабжения украинской армии.

Армия,СВО,Верховный суд,
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