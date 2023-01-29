WSJ: У ВСУ осталась последняя дорога в Артемовск

Украинские военные могут относительно безопасно пользоваться лишь одной дорогой, ведущей к Артемовску. Это трасса на северо-запад от города, ведущая к Славянску . Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ВСУ, остальные пути снабжения уже частично или полностью контролирует российская армия.

- Только одна дорога в Артемовск, с северо-запада, до сих пор под полным контролем Украины, - отметили в издании.

При этом, еще недавно доступная для ВСУ дорога из Артемовска на юго-запад, к Константиновке, уже не может использоваться для поддержки боеспособности украинских боевиков в городе. После взятия 20 января ВС РФ Клещеевки, этот путь отрезан для снабжения украинской армии.