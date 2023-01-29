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1 час назад

ВСУ потеряли штаб и центр связи в Угледаре из-за терминала Starlink

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Как стало известно RT, 26 января попаданием высокоточного снаряда «Краснополь» калибра 152 мм ВС России уничтожили полевой штаб и центр связи ВСУ в Угледаре.

ВСУ потеряли штаб и центр связи в Угледаре из-за терминала Starlink
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что их удалось обнаружить благодаря выявленной антенне терминала спутниковой интернет-связи Starlink.

В результате удара было выведено из строя специальное оборудование для приёма и отправки зашифрованных данных.

Ранее Министерство обороны Украины заявило о формировании рот операторов ударных беспилотников.

Также в украинском Минобороны заявили о планах обеспечить новые подразделения спутниковой связью Starlink, беспилотниками и боеприпасами.

Армия,Верховный суд,
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