В Италии исключили поставки Украине наступательного вооружения

Глава МИД Италии Антонио Таяни заверил, что Рим не будет направлять Киеву наступательные вооружения. Об этом пишет ТАСС.
«Ситуация на Украине сложная, и мы крайне обеспокоены, все работаем на достижение мира, и мы, как постановил парламент, готовы поставлять оборонительное оружие», - подчеркнул Таяни.
Министр пояснил, что Рим «никогда не направит наступательное вооружение», так как не ведет военные действия с Россией, не имеет ничего против российского народа.
По его словам, Италия посылает вооружения исключительно для защиты независимости Украины.
По данным агентства, в настоящее время Рим готовит шестой пакет военной помощи. В него могут войти управляемые ракеты Aspide, а также один ЗРК SAMP-T.
Уточняется, что Италия в рамках предшествующих пакетов поставила Украине оружие на €1 млрд.