В Италии исключили поставки Украине наступательного вооружения

Глава МИД Италии Антонио Таяни заверил, что Рим не будет направлять Киеву наступательные вооружения. Об этом пишет ТАСС.

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«Ситуация на Украине сложная, и мы крайне обеспокоены, все работаем на достижение мира, и мы, как постановил парламент, готовы поставлять оборонительное оружие», - подчеркнул Таяни.

Министр пояснил, что Рим «никогда не направит наступательное вооружение», так как не ведет военные действия с Россией, не имеет ничего против российского народа.

По его словам, Италия посылает вооружения исключительно для защиты независимости Украины.

По данным агентства, в настоящее время Рим готовит шестой пакет военной помощи. В него могут войти управляемые ракеты Aspide, а также один ЗРК SAMP-T.