Байрактар заявил о необходимости иметь разрешение США для использования F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не получила от США ни истребители, ни выплаченные за них деньги.
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Эрдогана, на сегодняшний день Турция ведёт переговоры по поводу поставок F-16, однако США отказывают в продаже.
«Нам обещали самолёты F-35, но не сдержали слово. Хотя мы заплатили около $1 миллиарда 400 миллионов. Самолётов нет, и деньги не возвращены», — сказал турецкий лидер.
Ранее США исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400.
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что одобрение Турцией приёма Финляндии и Швеции в НАТО способствовало бы продаже F-16.
Также сообщалось, что покупатели F-35 не могут использовать их без разрешения США.