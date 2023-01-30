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1 час назад

Эрдоган заявил, что Турция не получила от США ни истребители, ни выплаченные за них деньги

RT на русскомиещё 2

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не получила от США ни истребители, ни выплаченные за них деньги.

Байрактар заявил о необходимости иметь разрешение США для использования F-35
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Эрдогана, на сегодняшний день Турция ведёт переговоры по поводу поставок F-16, однако США отказывают в продаже.

«Нам обещали самолёты F-35, но не сдержали слово. Хотя мы заплатили около $1 миллиарда 400 миллионов. Самолётов нет, и деньги не возвращены», — сказал турецкий лидер.

Ранее США исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что одобрение Турцией приёма Финляндии и Швеции в НАТО способствовало бы продаже F-16.

Также сообщалось, что покупатели F-35 не могут использовать их без разрешения США.

Армия,Виктория Нуланд,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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