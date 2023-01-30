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32 минуты назад

США отправят танки Украине не раньше конца года

Lenta.ruиещё 7

США отправят на Украину свои танки Abrams состоятся не ранее конца 2022 года, однако сами по себе поставки сделали возможным более оперативную передачу немецких Leopard. Об этом сообщает газета Washington Post (WP).

США отправят танки Украине не раньше конца года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации газеты, обещанные Вашингтоном танки будут построены специально для Украины без брони из обедненного урана с поставкой в конце этого года или в 2023-м. Издание пишет, что США изначально не хотели передавать Abrams Киеву, ссылаясь на сложность их эксплуатации, однако изменили свою позицию, когда стало известно, что Германия не будет в одиночку, без США, отправлять на Украину собственные танки Leopard и позволять делать то же другим странам, имеющим эту бронетехнику.

Газета пересказывает телефонный разговор президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем. По итогам этой беседы в Белом доме нашли решение, которое цементировало единство Запада в поддержке Украины. Оно предполагало выражение готовности передать Киеву M1, «но когда-нибудь в будущем». Это обеспечило бы Шольцу основание прямо сейчас отправить Leopard, а Пентагон получил бы время на решение проблем, связанных с подготовкой украинских сил и применения танков, и отладку логистики.

25 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что страна согласна отправить на Украину танки Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Президент США Джо Байден также решил передать Киеву 31 танк Abrams. Кроме того, страна направит боеприпасы, запасные части и предоставит обучение украинских экипажей.

Армия,СВО,Штеффен Хебештрайт,Олаф Шольц,Джозеф Байден,НАТО,Пентагон,
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