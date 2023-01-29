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21 минуту назад

МО Британии: украинские танкисты прибыли для обучения управлению Challenger 2

Газета.Ru

Танкисты Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыли в Великобританию 29 января для подготовки к обучению управлению Challenger 2. Об этом сообщается в Twitter-профиле британского Министерства обороны.

Танкисты ВСУ прибыли в Британию для обучения работе с Challenger 2
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 вместе со странами-партнерами, демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне», — уточнили в военном ведомстве.

В публикации также показывается, как украинские военные выходят из приземлившегося самолета и идут по трапу.

В настоящий момент сроки передачи Киеву Challenger 2 не приводятся. Challenger 2 представляет собой основной боевой танк сухопутных войск Соединенного Королевства, модель выпускали с 1994 по 2009 год. Длина военной техники составляет более восьми метров, с пушкой — 11,5 м, ширина — 3,5 м.

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