Танкисты ВСУ прибыли в Британию для обучения работе с Challenger 2

Танкисты Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыли в Великобританию 29 января для подготовки к обучению управлению Challenger 2. Об этом сообщается в Twitter-профиле британского Министерства обороны.

«Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 вместе со странами-партнерами, демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне», — уточнили в военном ведомстве.

В публикации также показывается, как украинские военные выходят из приземлившегося самолета и идут по трапу.