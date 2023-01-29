Минобороны РФ сообщило о взятии новых рубежей на Донецком направлении

Кроме того, в министерстве указали, что в районах города Курахово и села Антоновка российские силы нанесли огневое поражение Вооруженным силам Украины. Потери ВСУ на Донецком направлении, по оценке ведомства, составили до 90 человек. Кроме того, были уничтожены боевая машина пехоты, две боевых бронированных машины, 14 автомобилей, две самоходных гаубицы «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30, две установки РСЗО «Ольха» и «Смерч», а также две артиллерийские системы М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки Paladin и одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.