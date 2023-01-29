Минобороны РФ сообщило о взятии новых рубежей на Донецком направлении

Российские войска в ходе наступления на Донецком направлении сумели занять более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщили в Минобороны России.
«На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции», — заявили в ведомстве.
Кроме того, в министерстве указали, что в районах города Курахово и села Антоновка российские силы нанесли огневое поражение Вооруженным силам Украины. Потери ВСУ на Донецком направлении, по оценке ведомства, составили до 90 человек. Кроме того, были уничтожены боевая машина пехоты, две боевых бронированных машины, 14 автомобилей, две самоходных гаубицы «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30, две установки РСЗО «Ольха» и «Смерч», а также две артиллерийские системы М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки Paladin и одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Помимо этого, в районе Краматорска ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
Накануне официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что южной группировке Вооруженных сил России за сутки удалось ликвидировать на Донецком направлении пять гаубиц, включая одну американскую M777.