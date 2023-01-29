В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
9 минут назад

Украину признали самой заминированной страной в мире

Российская Газетаиещё 5

Более 40 процентов территории Украины заминировано. Это делает страну самым заминированным и опасным для жизни государством мира. После окончания военных действий украинцы будут сталкиваться со смертельной угрозой еще много лет.

Украину признали самой заминированной страной в мире
Фото: ТАССТАСС

- Масштабы минирования грандиозны. Их не сравнить с Сирией или Афганистаном. На Украине использован широкий спектр боеприпасов - в том числе те, что не встречались в других конфликтах: противотанковые и противопехотные мины, разнообразные мины-ловушки, неразорвавшиеся кассетные боеприпасы, - рассказала Sky News специалист по инженерным вооружениям Катерина Темплтон.

По ее сведениям, с 2014 по 2020 год на Украине в инцидентах, связанных с минами, погибли 1190 человек. В 2022 году - 611. Двум лишившимся конечностей украинским солдатам установлены бионические протезы.

ВСУ стали использовать снаряды времен ВОВ для самоходных пушек 2С7 «Пион»

Послевоенная очистка территорий от мин и боеприпасов займет годы, считает Темплтон.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители