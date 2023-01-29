Украину признали самой заминированной страной в мире

- Масштабы минирования грандиозны. Их не сравнить с Сирией или Афганистаном. На Украине использован широкий спектр боеприпасов - в том числе те, что не встречались в других конфликтах: противотанковые и противопехотные мины, разнообразные мины-ловушки, неразорвавшиеся кассетные боеприпасы, - рассказала Sky News специалист по инженерным вооружениям Катерина Темплтон.