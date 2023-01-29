Украину признали самой заминированной страной в мире

Более 40 процентов территории Украины заминировано. Это делает страну самым заминированным и опасным для жизни государством мира. После окончания военных действий украинцы будут сталкиваться со смертельной угрозой еще много лет.
- Масштабы минирования грандиозны. Их не сравнить с Сирией или Афганистаном. На Украине использован широкий спектр боеприпасов - в том числе те, что не встречались в других конфликтах: противотанковые и противопехотные мины, разнообразные мины-ловушки, неразорвавшиеся кассетные боеприпасы, - рассказала Sky News специалист по инженерным вооружениям Катерина Темплтон.
По ее сведениям, с 2014 по 2020 год на Украине в инцидентах, связанных с минами, погибли 1190 человек. В 2022 году - 611. Двум лишившимся конечностей украинским солдатам установлены бионические протезы.
Послевоенная очистка территорий от мин и боеприпасов займет годы, считает Темплтон.