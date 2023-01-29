Комбат Ходаковский рассказал о сложностях при штурме населенных пунктов

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский описал трудности, с которыми приходится сталкиваться российским военным при штурме населенных пунктов, которые заняли ВСУ. В своем канале в Telegram он отметил, что только для прикрытия таких наступлений артиллерией нужны тысячи снарядов.
По словам Ходаковского, самое сложное при ведении боевых действий по штурму городов, где есть высотки, это дойти до их стен и закрепиться. При этом, потом нужно наладить снабжение штурмовых групп, хотя пути подхода зачастую простреливаются, за ними идет круглосуточное наблюдение с дронов противника.
- Здания - это мертвые зоны. Здания - это множество огневых точек. Здания в городе - это укрытия, которые не берет сверху ни миномет, ни снаряд, если сидеть не на верхнем этаже: только прямая наводка, которая не всегда возможна, потому что плотная застройка не позволяет, - отметил комбат.
Первая штурмовая группа Александра Ходаковского, по его воспоминаниям, больше трех недель была заблокирована без возможности снабжения. Деблокировать бойцов удалось, только значительно продвинувшись вперед основными силами вне населенного пункта.
- Для подавления позиций в Безыменном, которое было частым гостем фронтовых сводок накануне и в начале спецоперации, и которое теперь все уже начали забывать на фоне новых инфоповодов, потребовалось только реактивных снарядов к БМ -21 тысяча двести штук, - рассказал командир батальона "Восток".
Он добавил, что взятие каждого городка открывает дорогу к взятию следующего, поэтому нужно сохранять терпение. Такой путь к победе Ходаковский назвал трудным и кровавым.