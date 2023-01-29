Комбат Ходаковский рассказал о сложностях при штурме населенных пунктов

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский описал трудности, с которыми приходится сталкиваться российским военным при штурме населенных пунктов, которые заняли ВСУ. В своем канале в Telegram он отметил, что только для прикрытия таких наступлений артиллерией нужны тысячи снарядов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Ходаковского, самое сложное при ведении боевых действий по штурму городов, где есть высотки, это дойти до их стен и закрепиться. При этом, потом нужно наладить снабжение штурмовых групп, хотя пути подхода зачастую простреливаются, за ними идет круглосуточное наблюдение с дронов противника.

- Здания - это мертвые зоны. Здания - это множество огневых точек. Здания в городе - это укрытия, которые не берет сверху ни миномет, ни снаряд, если сидеть не на верхнем этаже: только прямая наводка, которая не всегда возможна, потому что плотная застройка не позволяет, - отметил комбат.

Первая штурмовая группа Александра Ходаковского, по его воспоминаниям, больше трех недель была заблокирована без возможности снабжения. Деблокировать бойцов удалось, только значительно продвинувшись вперед основными силами вне населенного пункта.

- Для подавления позиций в Безыменном, которое было частым гостем фронтовых сводок накануне и в начале спецоперации, и которое теперь все уже начали забывать на фоне новых инфоповодов, потребовалось только реактивных снарядов к БМ -21 тысяча двести штук, - рассказал командир батальона "Восток".