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15 минут назад

В Минске сообщили о размещенных на границе 17 тысячах военных ВСУ

BFM.RU

На границе с Белоруссией сосредоточено 17 тысяч военнослужащих Украины, заявил глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо. По его словам, речь идет не только о пограничниках, но и о других воинских формированиях, отмечает «Интерфакс».

В Минске сообщили о размещенных на границе 17 тысячах военных ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Лаппо добавил, что на данный момент основные усилия белорусов по охране госграницы сосредоточены на украинском направлении. В Минске обеспокоены тем, что большое количество оружия находится в руках украинского гражданского населения. Кроме того, в районе границы постоянно летают беспилотники, а украинцы ведут минирование приграничной зоны.

Армия,Анатолий Лаппо,
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