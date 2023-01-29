В Минске сообщили о размещенных на границе 17 тысячах военных ВСУ

На границе с Белоруссией сосредоточено 17 тысяч военнослужащих Украины, заявил глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо. По его словам, речь идет не только о пограничниках, но и о других воинских формированиях, отмечает «Интерфакс».
Лаппо добавил, что на данный момент основные усилия белорусов по охране госграницы сосредоточены на украинском направлении. В Минске обеспокоены тем, что большое количество оружия находится в руках украинского гражданского населения. Кроме того, в районе границы постоянно летают беспилотники, а украинцы ведут минирование приграничной зоны.